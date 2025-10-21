Венсан Компани поднови договора си с Байерн Мюнхен

Байерн Мюнхен направи решителна крачка към бъдещето, като официално обяви удължаването на договора на своя старши треньор Венсан Компани до 30 юни 2029 година. Новината бе потвърдена чрез сайта на германския футболен колос, а феновете на „баварците“ посрещнаха съобщението с ентусиазъм и оптимизъм.

Белгийският специалист, който пое кормилото на Байерн през лятото на 2024 година, пристигна в Мюнхен от английския Бърнли и бързо се превърна във водеща фигура на „Алианц Арена“. Още в дебютния си сезон Компани изведе тима до шампионската титла в Бундеслигата, а малко по-късно добави и Суперкупата на Германия към клубната витрина.

„Изключително съм благодарен за доверието, което ми оказва Байерн. Още от първия ден се чувствам като у дома си и съм щастлив, че мога да работя в такава професионална и вдъхновяваща среда. За мен това е истинско приключение и съм убеден, че ни очакват още много поводи за радост. Продължаваме напред с амбиция и желание за нови успехи!“, сподели Компани след подписването на новия контракт.

Президентът на Байерн Мюнхен, Херберт Хайнер, също изрази задоволството си от постигнатото споразумение: „Продължаването на сътрудничеството с Венсан Компани е ясен сигнал за стабилност и дългосрочна визия в клуба. Той се радва на огромно уважение сред футболистите, ръководството и привържениците. Щастливи сме, че ще работим заедно още дълги години.“