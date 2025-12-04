Венсан Компани с остри критики към съдийството след победата на Байерн над Унион

Байерн Мюнхен се класира за четвъртфиналите на Купата на Германия след напрегнат успех с 3:2 срещу Унион Берлин, но треньорът Венсан Компани не скри разочарованието си от съдийските решения.

Мачът предложи истински футболен спектакъл, но след последния съдийски сигнал белгийският наставник на баварците изрази сериозни съмнения относно отсъдената втора дузпа в полза на гостите. Именно това решение, според Компани, е хвърлило сянка върху иначе заслужената победа на неговия тим.

"През първата част контролирахме събитията на терена и показахме отлична игра. След почивката обаче се наложи да се борим здраво, особено при статичните положения на Унион. За съжаление, останахме неприятно изненадани от отсъдената дузпа срещу Хари Кейн. В тази ситуация и двамата играчи имаха ръцете си в идентична позиция – това не е нарушение, а част от динамиката на футбола. Като бивш защитник отлично познавам подобни моменти и смятам, че решението беше прекалено сурово", заяви Компани пред медиите.

Наставникът на Байерн изрази оптимизъм за бъдещето:

"Надявам се да продължим по този път и да се върнем в Берлин за големия финал. Подобни мачове са неизменна част от нашето развитие и изграждане като отбор."

С тази победа Байерн Мюнхен продължава похода си към трофея, а феновете вече мечтаят за нов триумф в Купата на Германия.