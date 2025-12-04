Новини
Спорт »
Световен футбол »
Венсан Компани с остри критики към съдийството след победата на Байерн над Унион

Венсан Компани с остри критики към съдийството след победата на Байерн над Унион

4 Декември, 2025 13:04 532 0

  • байерн мюнхен-
  • венсан компани-
  • унион берлин-
  • купа на германия-
  • дузпа-
  • съдийство-
  • хари кейн-
  • футболни новини

Дискусиите около реферските решения със сигурност ще останат тема номер едно в следващите дни

Венсан Компани с остри критики към съдийството след победата на Байерн над Унион - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен се класира за четвъртфиналите на Купата на Германия след напрегнат успех с 3:2 срещу Унион Берлин, но треньорът Венсан Компани не скри разочарованието си от съдийските решения.

Мачът предложи истински футболен спектакъл, но след последния съдийски сигнал белгийският наставник на баварците изрази сериозни съмнения относно отсъдената втора дузпа в полза на гостите. Именно това решение, според Компани, е хвърлило сянка върху иначе заслужената победа на неговия тим.

"През първата част контролирахме събитията на терена и показахме отлична игра. След почивката обаче се наложи да се борим здраво, особено при статичните положения на Унион. За съжаление, останахме неприятно изненадани от отсъдената дузпа срещу Хари Кейн. В тази ситуация и двамата играчи имаха ръцете си в идентична позиция – това не е нарушение, а част от динамиката на футбола. Като бивш защитник отлично познавам подобни моменти и смятам, че решението беше прекалено сурово", заяви Компани пред медиите.

Наставникът на Байерн изрази оптимизъм за бъдещето:

"Надявам се да продължим по този път и да се върнем в Берлин за големия финал. Подобни мачове са неизменна част от нашето развитие и изграждане като отбор."

С тази победа Байерн Мюнхен продължава похода си към трофея, а феновете вече мечтаят за нов триумф в Купата на Германия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ