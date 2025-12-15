Мануел Нойер аут за следващия мач на Байерн Мюнхен

Вратарят на Байерн Мюнхен - Мануел Нойер ще бъде извън игра за неопределено време, след като получи неприятна травма по време на драматичното равенство 2:2 срещу Майнц в неделя. Новината бе потвърдена официално от клуба.

Опитният страж е диагностициран с разкъсан мускул в дясното бедро – контузия, която със сигурност ще го извади от състава за последния мач на Байерн за годината, когато тимът гостува на Хайденхайм. Според информация на авторитетното издание „Билд“, Нойер ще се възстановява през зимната пауза и се очаква да бъде на разположение на треньорския щаб след подновяването на сезона.

Въпреки напредналата си футболна възраст – 39 години, Мануел Нойер продължава да бъде стълб в отбраната на Байерн. През настоящата кампания той вече има 20 изиграни срещи във всички турнири, като в шест от тях е запазил мрежата си суха.

Загубата на капитана със сигурност ще бъде сериозно изпитание за баварския колос, който се бори на няколко фронта.