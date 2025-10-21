Матей Казийски отново облича екипа на Халкбанк след повече от десетилетие

Волейболната сцена в Турция се сдоби с истинска звезда – българският ас Матей Казийски официално се завърна в редиците на Халкбанк (Анкара) след 11-годишна пауза. Новината бе потвърдена от клуба, който с ентусиазъм обяви, че посрещачът ще бъде част от състава за предстоящия сезон.

Легендарният Казийски, който през сезон 2013/2014 изведе Халкбанк до триумф в турската Суперлига, Купата на Турция и Суперкупата, отново ще защитава цветовете на анкарския гранд. През годините българинът се превърна в емблематична фигура за европейския волейбол, като остави ярка следа в престижни клубове и турнири – сред които Шампионската лига на CEV и Световното клубно първенство на FIVB.

„С огромно удоволствие приветстваме Матей Казийски обратно в нашето семейство. Вярваме, че с неговата енергия и професионализъм ще постигнем нови успехи през идния сезон“, споделиха от Халкбанк.

Наставник на тима е добре познатият Радостин Стойчев, а сред съотборниците на Казийски личи и името на друг български национал – Цветан Соколов.

Въпреки че вече е на 41 години, Казийски продължава да впечатлява с изключителна форма и отдаденост. Само преди дни той игра за Локомотив Авиа (Пловдив) във финала за Суперкупата на България, където пловдивчани отстъпиха на Левски. Договорът му с българския клуб остава в сила, но сега вниманието му е насочено към новите предизвикателства в турската столица.