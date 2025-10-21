Новини
Спорт »
Волейбол »
Матей Казийски отново облича екипа на Халкбанк след повече от десетилетие

Матей Казийски отново облича екипа на Халкбанк след повече от десетилетие

21 Октомври, 2025 16:42 377 2

  • волейбол-
  • турция -
  • матей казийски-
  • халкбанк -
  • анкара

Турският клуб представи официално волейболиста

Матей Казийски отново облича екипа на Халкбанк след повече от десетилетие - 1
Снимка: Halkbank Spor Kulübü
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Волейболната сцена в Турция се сдоби с истинска звезда – българският ас Матей Казийски официално се завърна в редиците на Халкбанк (Анкара) след 11-годишна пауза. Новината бе потвърдена от клуба, който с ентусиазъм обяви, че посрещачът ще бъде част от състава за предстоящия сезон.

Легендарният Казийски, който през сезон 2013/2014 изведе Халкбанк до триумф в турската Суперлига, Купата на Турция и Суперкупата, отново ще защитава цветовете на анкарския гранд. През годините българинът се превърна в емблематична фигура за европейския волейбол, като остави ярка следа в престижни клубове и турнири – сред които Шампионската лига на CEV и Световното клубно първенство на FIVB.

„С огромно удоволствие приветстваме Матей Казийски обратно в нашето семейство. Вярваме, че с неговата енергия и професионализъм ще постигнем нови успехи през идния сезон“, споделиха от Халкбанк.

Наставник на тима е добре познатият Радостин Стойчев, а сред съотборниците на Казийски личи и името на друг български национал – Цветан Соколов.

Въпреки че вече е на 41 години, Казийски продължава да впечатлява с изключителна форма и отдаденост. Само преди дни той игра за Локомотив Авиа (Пловдив) във финала за Суперкупата на България, където пловдивчани отстъпиха на Левски. Договорът му с българския клуб остава в сила, но сега вниманието му е насочено към новите предизвикателства в турската столица.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 1 Отговор
    Казия на турски е съдия оповаващ се на шариата.

    Коментиран от #2

    16:45 21.10.2025

  • 2 Ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    А Кадиров е чист руснак.

    16:54 21.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ