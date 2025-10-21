Спартак Варна и Пирин Благоевград изпълниха изискванията за лицензиране в последния момент

Два от най-обсъжданите футболни клуба у нас – Спартак Варна и Пирин Благоевград – успяха да подадат навреме необходимите документи за лицензиране, с което избегнаха риска да останат извън професионалния футболен елит.

Лицензионната комисия към Българския футболен съюз (БФС) потвърди, че и двата отбора са спазили стриктно крайния срок за представяне на изискуемата документация.

Сагата около лицензирането на Спартак и Пирин предизвика сериозен интерес сред феновете и футболната общественост, тъй като евентуалното отнемане на лицензите им щеше да доведе до сериозни последици за бъдещето на двата клуба.

Въпреки напрежението и неяснотата до последния момент, ръководствата на варненци и благоевградчани демонстрираха отговорност и мобилизираха усилията си, за да изпълнят всички изисквания на БФС. Сега топката е в ръцете на Лицензионната комисия, която ще анализира предоставените документи и ще излезе с окончателно решение относно съдбите на Спартак Варна и Пирин Благоевград.

"Във връзка с определения от Лицензионната комисия към БФС срок за изпълнение на финансовите критерии от страна на ФК „Спартак 1918“ (Варна) и ПФК „Пирин 22“ (Благоевград), уведомяваме, че и двата клуба са спазили поставения краен срок и са представили документи, удостоверяващи съответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране.

Предстои обработка и анализ на представената информация от страна на Лицензионната администрация. Окончателното становище ще бъде оповестено в най-кратък срок", написаха от БФС.