Новини
Спорт »
Световен футбол »
Нелепа смърт на футболист: 20-годишен нападател загина след сблъсък с крава

Нелепа смърт на футболист: 20-годишен нападател загина след сблъсък с крава

22 Октомври, 2025 16:30 677 2

  • антони илано-
  • футбол-
  • катастрофа-
  • крава-
  • загинал-
  • футболист

Според бразилската Федерална пътна полиция (PRF) трагичният инцидент е станал в щата Пиауи около 3:15 ч. сутринта

Нелепа смърт на футболист: 20-годишен нападател загина след сблъсък с крава - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нелепа смърт застигна 20-годишния бразилски нападател Антони Илано. Той блъснал мотоциклета си в крава и загинал, съобщава CNN Brasil.

Според бразилската Федерална пътна полиция (PRF) трагичният инцидент е станал в щата Пиауи около 3:15 ч. сутринта. Приятели на футболиста съобщиха, че нападателят е бил далеч от дома си, за да отпразнува рождения ден на баща си.

Клубът му Пиауи изрази съболезнованията си в социалните медии и на семейството на спортиста. Преди това Антони е играл и за Флуминензе и Алтос.

„С дълбока тъга Атлетическата асоциация на Алтос прие новината за смъртта на 20-годишния Антони Илано, бивш играч на клуба, в резултат на инцидент в ранните часове на този понеделник (20).

Спортист в младежката академия на клуба и родом от Алтос, Антони дебютира професионално, защитавайки фланелката на Алтос срещу Ремо в последния кръг на Серия C през 2023 г. В Жакаре Антони беше част и от шампионския отбор на Пиауи през 2024 г.

В този труден момент Алтос изказва съболезнования и пожелава сили на приятелите и семейството му“, написа официалният сайт на Алтос.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Видеото го има в Телеграм.Освен ,че се преби ,счупи и краката на кравата

    16:36 22.10.2025

  • 2 Хахаха

    0 0 Отговор
    Едно говедо с сблъскало с друго

    17:25 22.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ