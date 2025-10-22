Нелепа смърт на футболист: 20-годишен нападател загина след сблъсък с крава

Нелепа смърт застигна 20-годишния бразилски нападател Антони Илано. Той блъснал мотоциклета си в крава и загинал, съобщава CNN Brasil.

Според бразилската Федерална пътна полиция (PRF) трагичният инцидент е станал в щата Пиауи около 3:15 ч. сутринта. Приятели на футболиста съобщиха, че нападателят е бил далеч от дома си, за да отпразнува рождения ден на баща си.

Клубът му Пиауи изрази съболезнованията си в социалните медии и на семейството на спортиста. Преди това Антони е играл и за Флуминензе и Алтос.

„С дълбока тъга Атлетическата асоциация на Алтос прие новината за смъртта на 20-годишния Антони Илано, бивш играч на клуба, в резултат на инцидент в ранните часове на този понеделник (20).

Спортист в младежката академия на клуба и родом от Алтос, Антони дебютира професионално, защитавайки фланелката на Алтос срещу Ремо в последния кръг на Серия C през 2023 г. В Жакаре Антони беше част и от шампионския отбор на Пиауи през 2024 г.

В този труден момент Алтос изказва съболезнования и пожелава сили на приятелите и семейството му“, написа официалният сайт на Алтос.