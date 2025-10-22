Новини
Спорт »
Бг футбол »
Козмин Моци: Лудогорец отново ще е шампион

Козмин Моци: Лудогорец отново ще е шампион

22 Октомври, 2025 16:45 483 5

  • козмин моци-
  • лудогорец-
  • футбол-
  • шампион-
  • йънг бойс

Очаквам да играем с настроение и да се върнем с точка или точки

Козмин Моци: Лудогорец отново ще е шампион - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Техническият директор на Лудогорец - Козмин Моци, говори пред журналистите летището във Варна преди заминаването на отбора за Швейцария. Утре "орлите" излизат срещу Йънг Бойс в мач от третия кръг на основната фаза на Лига Европа.

„Очаквам да играем с настроение и да се върнем с точка или точки. Знам, че ще е различно, защото играем на изкуствен терен, но се надявам, че ще успеем.

Всяка точка е важна, защото може да струва много в края на основната фаза. Не вярвам проблемите в българското първенство да се отразят на играта ни. Познавам много добре момчетата и съм сигурен, че ще се стегнат и ще изглеждат по друг начин", заяви Моци.

Румънецът коментира и слуховете за евентуална смяна на треньора Руи Мота след домакинското равенство 1:1 със Спартак Варна.

"Не е приятно, но не може след един мач да се взима решение. Не мога да кажа, че мачът с Йънг Бойс е критичен за един или друг човек.

Напрежение няма защо да има. На второ място сме, имаме мач по-малко, но има доста мачове и съм сигурен, че ще е по-тежко, но лятото отново ще сме шампиони“, завърши Моци.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оз. Ген.Румянцев

    7 2 Отговор
    Нещо си се объркал, Левски ще бъде шампион!

    16:52 22.10.2025

  • 2 честен ционист

    4 1 Отговор
    Момчето е левскар!

    16:53 22.10.2025

  • 3 Домуз

    3 0 Отговор
    Мдаа! Подготвил съм всичко!

    16:56 22.10.2025

  • 4 Припока

    4 0 Отговор
    Мамалигара знае как се става шампион - с много пари на точния човек))

    17:01 22.10.2025

  • 5 Шампиона

    2 0 Отговор
    го определя Шиши, не Моци.

    17:02 22.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ