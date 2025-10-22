Новини
Тудор преди мача с Реал: Криза в Ювентус? Календарът е невъзможен!

22 Октомври, 2025 07:19 510 0

“Ще играем смело и искаме да притесним Реал Мадрид”, заяви категорично мениджърът

Тудор преди мача с Реал: Криза в Ювентус? Календарът е невъзможен! - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

На прага на сблъсъка с Реал Мадрид в Шампионската лига, треньорът на Ювентус, Игор Тудор, отправи ясни послания към отбора и феновете. “Очаквам голяма реакция от играчите. Трябва да бъдем смели и да накараме Реал да се притеснява”, каза той преди мача на „Сантяго Бернабеу“.

Тудор обясни трудния момент на тима с натоварен график и редица силни противници. “Този календар е луд. Имахме поредица от мачове с Борусия Дортмунд, Виляреал, Интер, Аталанта и Милан. Ако бяхме играли с Кремонезе вместо Милан, щяхме да сме първи в класирането. Криза? Не мисля, че има такава. Ситуацията изисква хладнокръвие и концентрация”.

Той добави, че е важно играчите да са смели и да се концентрират върху екипа, а не върху критики или слухове за треньорски смени. “Живея трудностите с яснота и мисля само за отбора. Моята цел е да извлечем максимума от играчите и да върнем отбора на нивото от най-добрите ни мачове”.

Важна роля срещу Реал ще има и Кефрен Тюрам. “Говорихме за това, което се случи в Комо. Имаме доверие един към друг и знаем отговорността си”, каза френският халф.

Тудор заключи с увереност относно нападателите: “Трябва да стрелят повече. Влахович е в добра форма и сме готови за голям мач”.


