Оклахома Сити Тъндър стартира сезона с инфарктен триумф след две продължения

Оклахома Сити Тъндър стартира сезона с инфарктен триумф след две продължения

22 Октомври, 2025 09:52 379 0

Шампионите победиха Хюстън Рокетс

Оклахома Сити Тъндър стартира сезона с инфарктен триумф след две продължения - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Оклахома Сити Тъндър, актуалните шампиони в Националната баскетболна асоциация /NBA/, зарадваха своите фенове с драматична победа над Хюстън Рокетс – 125:124, след истински баскетболен трилър, който се реши чак след второто продължение в зала „Пейком Сентър“.

Преди първия съдийски сигнал атмосферата бе наелектризирана – домакините отпразнуваха спечелената титла с пищна церемония по връчване на шампионските пръстени и тържествено издигане на новия шампионски банер. Еуфорията по трибуните даде допълнителен заряд на играчите, които не разочароваха с представянето си. Сблъсъкът между двата отбора се превърна в истинска класика, като само за шести път в историята на NBA откриващ мач от сезона стига до второ продължение.

Двата тима си разменяха водачеството през цялата среща, а напрежението се покачи до краен предел в последните минути.

Алперен Шенгюн изигра феноменален мач за Хюстън и завърши с впечатляващ дабъл-дабъл – 39 точки и 11 борби. Кевин Дюрант също се отличи с 23 точки за „ракетите“, но усилията им не бяха достатъчни за успех.

В редиците на Оклахома Сити Шей Гилджъс-Александър блесна с 35 точки, а младата звезда Чет Холмгрен добави още 28, с което изведе своя тим до първа победа за сезона.


