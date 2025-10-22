Новини
Стан Вавринка с убедителен старт пред родна публика в Базел

22 Октомври, 2025 11:25 402 0

Швейцарецът отстрани сърбина Миомир Кецманович

Стан Вавринка с убедителен старт пред родна публика в Базел - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Швейцарската тенис легенда Стан Вавринка зарадва феновете си в Базел, като стартира с категорична победа участието си на престижния турнир от сериите ATP 500. В първия си мач от тазгодишното издание, опитният 40-годишен ветеран демонстрира класа и хладнокръвие, надигравайки сърбина Миомир Кецманович с резултат 6:1, 7:6(3).

Това бе първият успех на Вавринка на твърди кортове в турнир от ATP през настоящия сезон, което допълнително повиши настроението сред швейцарската публика, изпълнила трибуните в родния му град.

В следващия кръг Вавринка ще се изправи срещу победителя от двубоя между норвежеца Каспер Рууд, който е четвърти поставен в схемата, и французина Кентен Алис, влязъл в основната схема като "щастлив губещ" от квалификациите.


