Стан Вавринка с убедителен старт пред родна публика в Базел

Швейцарската тенис легенда Стан Вавринка зарадва феновете си в Базел, като стартира с категорична победа участието си на престижния турнир от сериите ATP 500. В първия си мач от тазгодишното издание, опитният 40-годишен ветеран демонстрира класа и хладнокръвие, надигравайки сърбина Миомир Кецманович с резултат 6:1, 7:6(3).

Това бе първият успех на Вавринка на твърди кортове в турнир от ATP през настоящия сезон, което допълнително повиши настроението сред швейцарската публика, изпълнила трибуните в родния му град.

В следващия кръг Вавринка ще се изправи срещу победителя от двубоя между норвежеца Каспер Рууд, който е четвърти поставен в схемата, и французина Кентен Алис, влязъл в основната схема като "щастлив губещ" от квалификациите.