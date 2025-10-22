Новини
Наполи преживя исторически антирекорд в Европа

Наполи преживя исторически антирекорд в Европа

22 Октомври, 2025 14:38

Рекорден брой допуснати голове срещу ПСВ

Наполи преживя исторически антирекорд в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Наполи инкасира безпрецедентна загуба с 2:6 като гост на ПСВ Айндховен в третия кръг на Шампионската лига. Това поражение бележи най-тежкия резултат за неаполитанците в европейските клубни турнири, като никога досега в историята си те не бяха допускали шест попадения в един международен двубой.

Този горчив момент връща спомените към далечната 1997 година, когато на 21 декември Наполи отново бе подложен на голова буря – тогава Сампдория ги победи с 6:3 в мач от италианската Серия А. Сега, повече от две десетилетия по-късно, тимът от Неапол отново се оказа в центъра на неприятна статистика, но този път на европейската сцена.

Тежката загуба не само ще остане в аналите на клуба, но и ще послужи като сериозен урок за бъдещите европейски битки на неаполитанците.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
