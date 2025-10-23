Гришо се завръща на корта за Мастърса в Париж

Григор Димитров се намира в Париж, където подготвя завръщането си на корта за предстоящия „Мастърс“ турнир, започващ на 27 октомври. Първата ни ракета тренира интензивно във френската столица, а от неговия щаб потвърдиха пред „Тенискафе“, че плановете засега включват участие в надпреварата.

Все пак присъствието му в Париж не е гаранция, че със сигурност ще излезе на корта. Състоянието на Димитров се следи ежедневно и екипът му няма намерение да поема излишни рискове, ако не е напълно готов физически.

Българинът не е играл официален мач от няколко месеца, след като получи контузия в осминафинала на „Уимбълдън“ срещу Яник Синер. Принудителната пауза се отрази и на позицията му в ранглистата – за първи път от над две години Григор е извън топ 30 на света, след като за последно бе извън тази зона през май 2023 г.

Най-важното за момента остава пълното му възстановяване, за да може отново да се завърне в турнирите без физически проблеми и да покаже познатото си високо ниво.