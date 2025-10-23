Новини
Медал за България от Европейското по бокс в Будва

23 Октомври, 2025 16:59 468 0

Ана Добрева спечели бронзов медал

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ана Добрева спечели бронзов медал от Европейското първенство по бокс за ученици в Будва. В категория до 57 килограма младата ни надежда отстъпи на полуфиналите на британката Маделин Лаверик-Арно.

Под наставленията на легендите Петър Лесов и Михаил Таков тя изигра добър мач срещу представителката на Англия, но в крайна сметка бе спряна на крачка от финала.

Във вечерната сесия ни очаква сблъсъкът на Никълъс Николов. В категория до 66 килограма той ще участва на четвъртфиналите срещу Давид Толнай (Унгария). При успех българинът ще си гарантира минимум бронзово отличие.


