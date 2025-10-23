Капитанът на България чупи рекорди

Капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов продължава да пише история в чужбина. Във втория си сезон в полската PlusLiga централният блокировач, избран за №1 на световното първенство във Филипините, вече има над 100 успешни блокади в лигата – 101 на брой.

Грозданов и неговият тим Богданка Люблин започнаха защитата на шампионската титла с убедителна победа с 3:0 гейма (25:16, 28:26, 25:17) като гости на Стийм Хемпарпол Политехника (Ченстохова).

Българският капитан бе сред най-резултатните на мрежата, реализирайки 8 точки и спирайки с блокове почти всяка атака на домакините.

Лятото също бе изключително успешно за Грозданов – той изведе България до сребърен медал на световното първенство във Филипините и заслужено бе отличен като най-добър блокировач на турнира.