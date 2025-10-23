Новини
Спорт »
Волейбол »
Капитанът на България чупи рекорди

Капитанът на България чупи рекорди

23 Октомври, 2025 13:58 713 0

  • алекс грозданов-
  • спорт-
  • волейбол

Във втория си сезон в полската PlusLiga централният блокировач, избран за №1 на световното първенство във Филипините, вече има над 100 успешни блокади в лигата – 101 на брой

Капитанът на България чупи рекорди - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов продължава да пише история в чужбина. Във втория си сезон в полската PlusLiga централният блокировач, избран за №1 на световното първенство във Филипините, вече има над 100 успешни блокади в лигата – 101 на брой.

Грозданов и неговият тим Богданка Люблин започнаха защитата на шампионската титла с убедителна победа с 3:0 гейма (25:16, 28:26, 25:17) като гости на Стийм Хемпарпол Политехника (Ченстохова).

Българският капитан бе сред най-резултатните на мрежата, реализирайки 8 точки и спирайки с блокове почти всяка атака на домакините.

Лятото също бе изключително успешно за Грозданов – той изведе България до сребърен медал на световното първенство във Филипините и заслужено бе отличен като най-добър блокировач на турнира.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ