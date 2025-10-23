Арестуваха съдия при мащабна полицейска операция, откриха 250 000 евро в дома му

Баскетболният съдията от Евролигата и Aдриатическата лига Урош Николич е бил арестуван при мащабна полицейска операция. Новината съобщи Сръбският национален телевизионен оператор RTS и местния вестник "Blic".
Полицията е открила 250 000 евро в апартамента на Николич. 39-годишният баскетболен рефер е задържан при международна полицейска операция, при която са арестувани общо 10 души, информира телевизия RTS, а "Blic" добавя, че Урош Николич е заподозрян във връзка с организираната престъпна група.
Сръбската баскетболна федерация отстрани Николич за неопределено време. Той беше част от съдийския списък, селектиран за Финалната четворка на Евролигата през 2021 година в Кьолн и за Финалната четворка на Евролигата през 2024-а в Берлин.
През настоящия сезон Урош Николич съдийства в четири мача досега: Панатинайкос срещу Байерн, Реал Мадрид срещу Олимпиакос, Апоел Тел Авив срещу Макаби Тел Авив в София, както и Дубай Баскетбол - Байерн Мюнхен.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бай Бай
Влязъл сам в еврозоната.
Коментиран от #9
20:06 23.10.2025
2 Някой
20:07 23.10.2025
3 1488
Коментиран от #7
20:08 23.10.2025
4 Помислих че е
20:12 23.10.2025
5 Сзо
20:13 23.10.2025
6 гръмко заглавие
20:20 23.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хитър Петър
20:22 23.10.2025
9 Крали Марко
До коментар #1 от "бай Бай":А не бе ..Ще чака като теб в мизерия Светлото Бъдеще...
20:31 23.10.2025
10 Анонимен
20:31 23.10.2025