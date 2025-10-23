Новини
Арестуваха съдия при мащабна полицейска операция, откриха 250 000 евро в дома му

23 Октомври, 2025 19:59

  • арест-
  • съдия-
  • баскетбол-
  • спорт-
  • урош николич-
  • евролига-
  • евролигата-
  • aдриатическата лига-
  • полицейска операция

39-годишният баскетболен рефер е задържан при международна полицейска операция, при която са арестувани общо 10 души

Арестуваха съдия при мащабна полицейска операция, откриха 250 000 евро в дома му - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Баскетболният съдията от Евролигата и Aдриатическата лига Урош Николич е бил арестуван при мащабна полицейска операция. Новината съобщи Сръбският национален телевизионен оператор RTS и местния вестник "Blic".

Полицията е открила 250 000 евро в апартамента на Николич. 39-годишният баскетболен рефер е задържан при международна полицейска операция, при която са арестувани общо 10 души, информира телевизия RTS, а "Blic" добавя, че Урош Николич е заподозрян във връзка с организираната престъпна група.

Сръбската баскетболна федерация отстрани Николич за неопределено време. Той беше част от съдийския списък, селектиран за Финалната четворка на Евролигата през 2021 година в Кьолн и за Финалната четворка на Евролигата през 2024-а в Берлин.

През настоящия сезон Урош Николич съдийства в четири мача досега: Панатинайкос срещу Байерн, Реал Мадрид срещу Олимпиакос, Апоел Тел Авив срещу Макаби Тел Авив в София, както и Дубай Баскетбол - Байерн Мюнхен.




КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Бай

    6 0 Отговор
    Този приел еврото предсрочно.
    Влязъл сам в еврозоната.

    Коментиран от #9

    20:06 23.10.2025

  • 2 Някой

    5 1 Отговор
    А кой плаща подкупите? В случая този който плаща е по-виновен.

    20:07 23.10.2025

  • 3 1488

    2 3 Отговор
    рубли ли очакваха да открият

    Коментиран от #7

    20:08 23.10.2025

  • 4 Помислих че е

    1 0 Отговор
    Давидов и много се зарадвах.

    20:12 23.10.2025

  • 5 Сзо

    3 0 Отговор
    Съвсем ниско пада този сайт.

    20:13 23.10.2025

  • 6 гръмко заглавие

    2 0 Отговор
    а тук кога ще чуем подобни новини за съдии

    20:20 23.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хитър Петър

    3 1 Отговор
    Павелчо,селски хитрец си ти! Заработи си точки с подвеждащо заглавие.

    20:22 23.10.2025

  • 9 Крали Марко

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "бай Бай":

    А не бе ..Ще чака като теб в мизерия Светлото Бъдеще...

    20:31 23.10.2025

  • 10 Анонимен

    1 0 Отговор
    Какво влияние може да има съдия при Баскетбола?

    20:31 23.10.2025

Новини по спортове:
