ПАОК триумфира в голов трилър срещу Лил – Десподов с ключова асистенция

Българинът изигра 81 минути

ПАОК триумфира в голов трилър срещу Лил – Десподов с ключова асистенция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
На стадион „Пиер Мороа“ във Франция, ПАОК Солун изкова драматична победа с 4:3 над Лил в третия кръг от основната фаза на Лига Европа. Българският национал Кирил Десподов изигра важна роля за успеха на гръцкия тим, като се отчете с решаваща асистенция за победния гол.

Още в 17-ата минута гостите от Солун бяха принудени да направят смяна заради контузия на Мади Камара. Въпреки това, само две минути по-късно Суаило Меите откри резултата за ПАОК след прецизно подаване от Андрия Живкович. Натискът на гърците продължи и в 23-ата минута Живкович удвои преднината, този път след асистенция на Янис Михайлидис.

Домакините от Лил не се отказаха и в 40-ата минута имаха претенции за дузпа, които обаче не бяха уважени от съдията. Само три минути по-късно Янис Константелиас направи резултата 3:0 за ПАОК, хвърляйки феновете на гостите в екстаз.

След почивката Лил се съвзе и върна интригата в мача. Бенжамен Андре намали изоставането в 57-ата минута, а в 68-ата Игман Хамза реализира за 2:3, вдъхвайки надежда на френския тим. Само две минути по-късно ПАОК получи дузпа, но Живкович пропусна да се разпише от бялата точка.

В 74-ата минута Кирил Десподов демонстрира класата си, като асистира на Живкович за четвъртия гол на ПАОК – попадение, което се оказа решаващо за крайния изход на срещата. Малко след това, в 78-ата минута, Хамза отново намали разликата, оформяйки крайното 3:4.

В добавеното време Лил успя да прати топката във вратата на ПАОК, но голът бе отменен заради нарушение в нападение. В самия край на двубоя гостите останаха с човек по-малко, след като Томаш Кенджора получи червен картон. Въпреки това, ПАОК удържа победата и записа първи успех в груповата фаза на турнира, докато Лил инкасира първа загуба и загуби първи точки в Лига Европа този сезон.


