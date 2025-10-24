Резултати от мачовете в Лигата на конференциите:
АЕК - Абърдийн 6:0
АЗ Алкмаар - Слован Братислава 1:0
Брейдаблик - КуПС 0:0
Дрита - Омония 1:1
Страсбург - Ягелония 1:1
Хекен - Райо Валекано 2:2
Шахтьор Донецк - Легия 1:2
ШК Рапид - Фиорентина 0:3
Шкендия - Шелбърн 1:0
Кристал Палас - АЕК Ларнака 0:1
Линкълн Ред Импс - Лех Познан 2:1
Майнц - Зрински 1:0
Самсунспор - Динамо Киев 3:0
Сигма Оломуц - Ракув 1:1
Унив. Крайова - Ноа 1:1
Хамрун - Лозана 0:1
Шамрок Роувърс - Целие 1:2
Риека - Спарта Прага - прекъснат поради проливен дъжд при 0:0
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА