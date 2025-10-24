Новини
Резултати от мачовете в Лигата на конференциите

Резултати от мачовете в Лигата на конференциите:

АЕК - Абърдийн 6:0

АЗ Алкмаар - Слован Братислава 1:0

Брейдаблик - КуПС 0:0

Дрита - Омония 1:1

Страсбург - Ягелония 1:1

Хекен - Райо Валекано 2:2

Шахтьор Донецк - Легия 1:2

ШК Рапид - Фиорентина 0:3

Шкендия - Шелбърн 1:0

Кристал Палас - АЕК Ларнака 0:1

Линкълн Ред Импс - Лех Познан 2:1

Майнц - Зрински 1:0

Самсунспор - Динамо Киев 3:0

Сигма Оломуц - Ракув 1:1

Унив. Крайова - Ноа 1:1

Хамрун - Лозана 0:1

Шамрок Роувърс - Целие 1:2

Риека - Спарта Прага - прекъснат поради проливен дъжд при 0:0


