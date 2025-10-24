Руи Мота: Не заслужавахме да загубим

Треньорът на Лудогорец – Руи Мота, коментира загубата на своя тим с 2:3 от Йънг Бойс в мач от третия кръг на Лига Европа. Наставникът изрази съжаление за слабия старт на втората част, когато Лудогорец допусна два гола и по този начин домакините осъществиха обрат в своя полза до 3:1. Мота изказа мнение, че тимът му също е трябвало да получи дузпа през първото полувреме.

„Истината е, че имахме много шансове за гол, но не успяхме да ги вкарахме. Имахме ситуации на контраатака, намирахме пространствата в предни позиции, но за съжаление допуснахме гол в единствената ситуация, която те ни притиснаха. Това се отрази на старта на второто полувреме. Трябваше да бъдем по фокусирани и концентрирани в началото на втората част. Тази дузпа също даде принос и се промени мача. Ние също имахме ситуации за дузпа през първото полувреме, но никой не ги погледна. Това, което видяхме днес показва какъв е капацитетът на Лудогорец да се бори и да игра добре. Не заслужавахме да загубим този мач“, коментира Мота.

Ситуацията е такава, каквато е. Ние не можем да влияем на съдията. Те получават пари за това, и трябва да свирят по най-добрия. Можеше да има дузпа и за нас през първата част. Както вече казах, започването втората част не бе добро за нас, не бяхме фокусирани и това се отрази. Няма какво да направим. Единствената ситуация, която не успяхме да спрем през първото полувреме, се оказа гол в нашата врата“, каза още наставникът на Лудогорец.