Руи Мота: Не заслужавахме да загубим

24 Октомври, 2025 07:12 865 4

Лудогорец загуби от Йънг Бойс като гост

Руи Мота: Не заслужавахме да загубим
Треньорът на Лудогорец – Руи Мота, коментира загубата на своя тим с 2:3 от Йънг Бойс в мач от третия кръг на Лига Европа. Наставникът изрази съжаление за слабия старт на втората част, когато Лудогорец допусна два гола и по този начин домакините осъществиха обрат в своя полза до 3:1. Мота изказа мнение, че тимът му също е трябвало да получи дузпа през първото полувреме.

„Истината е, че имахме много шансове за гол, но не успяхме да ги вкарахме. Имахме ситуации на контраатака, намирахме пространствата в предни позиции, но за съжаление допуснахме гол в единствената ситуация, която те ни притиснаха. Това се отрази на старта на второто полувреме. Трябваше да бъдем по фокусирани и концентрирани в началото на втората част. Тази дузпа също даде принос и се промени мача. Ние също имахме ситуации за дузпа през първото полувреме, но никой не ги погледна. Това, което видяхме днес показва какъв е капацитетът на Лудогорец да се бори и да игра добре. Не заслужавахме да загубим този мач“, коментира Мота.

Ситуацията е такава, каквато е. Ние не можем да влияем на съдията. Те получават пари за това, и трябва да свирят по най-добрия. Можеше да има дузпа и за нас през първата част. Както вече казах, започването втората част не бе добро за нас, не бяхме фокусирани и това се отрази. Няма какво да направим. Единствената ситуация, която не успяхме да спрем през първото полувреме, се оказа гол в нашата врата“, каза още наставникът на Лудогорец.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майстор Тричко

    5 1 Отговор
    Забравихте си БГ-съдиите и резултатите не закъсняха. Не е само пари - трябва и акъл...

    07:21 24.10.2025

  • 2 Урко

    4 2 Отговор
    Тоя няма да изкара до Коледа, но така или иначе проекта Лудогорец вече се изтърка

    07:25 24.10.2025

  • 3 НойкоНоевски

    1 0 Отговор
    Хй Смотан май е трябвало да се кръстиш

    07:40 24.10.2025

  • 4 Така е

    1 0 Отговор
    Лудогорец е отбор само за българска консумация ,където всички съдии му помагат !

    08:29 24.10.2025

