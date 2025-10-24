Макларън възстанови паритета между Пиастри и Норис след драматични събития на пистата

Вълнуващи обрати разтърсиха лагера на Макларън само дни след като Ландо Норис бе поставен под специален режим заради инцидента с Оскар Пиастри в Сингапур. След последните събития на пистата в Остин, където и двамата пилоти отпаднаха още в първия завой на спринтовото състезание, ръководството на отбора от Уокинг преосмисли позицията си и възстанови равнопоставеността между своите състезатели.

Причината за тази промяна се крие в анализа на катастрофата в Тексас, при която стана ясно, че вината е основно на Пиастри. Това доведе до отмяна на неясните „спортни последствия“, наложени на Норис, които така и не бяха публично конкретизирани.

„Разгледахме ситуацията отново и стигнахме до заключението, че трябва да поема отговорност за случилото се в спринта“, призна откровено Оскар Пиастри по време на пресконференцията преди Гран При на Мексико Сити.