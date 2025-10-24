Новини
Рафа Бенитес поема кормилото на Панатинайкос: Испанският стратег с исторически договор в Гърция

24 Октомври, 2025 16:35 488 0

Контрактът е за две години

Рафа Бенитес поема кормилото на Панатинайкос: Испанският стратег с исторически договор в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Панатинайкос официално прeдстави Рафаел Бенитес като новия си старши треньор. Клубът обяви новината чрез социалните си канали.

Опитният испански мениджър, известен с богатата си визитка и тактическа проницателност, подписа контракт за две години.

Бенитес застава начело на тима след напускането на Христос Контис, като очакванията към него са огромни.

Според водещи гръцки издания, 64-годишният специалист ще получава внушителна заплата от 5 милиона евро на сезон. Това възнаграждение го превръща в най-скъпоплатения треньор в историята на гръцката Суперлига – истински прецедент за местния футбол.

Последната спирка в треньорската кариера на Бенитес бе испанският Селта Виго, а сега той се изправя пред предизвикателството да върне Панатинайкос на върха. В момента атинският гранд заема седмата позиция в класирането, но с идването на Бенитес надеждите за по-добро представяне се възраждат.

Дебютът на именития наставник ще бъде тази неделя, когато „детелините“ приемат Астерас Триполис на своя стадион.


Феновете вече тръпнат в очакване да видят каква промяна ще донесе испанецът и дали ще успее да вдъхне нов живот на отбора. С привличането на Рафа Бенитес, Панатинайкос изпраща ясно послание към конкурентите си – амбициите са високи, а целта е само една: завръщане на върха в гръцкия футбол.


