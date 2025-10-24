Новини
Шок в английския футбол: Легендарният Шефилд Уензди обяви фалит

Шок в английския футбол: Легендарният Шефилд Уензди обяви фалит

24 Октомври, 2025 17:04

Феновете и футболната общественост с тревога следят развоя на драмата, надявайки се, че клубът ще намери път към спасението

Шок в английския футбол: Легендарният Шефилд Уензди обяви фалит - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров

Един от най-емблематичните и дълголетни клубове в света – Шефилд Уензди – официално подаде документи за обявяване на несъстоятелност. Със своите над 150 години история, "совите" са истински символ на английската футболна традиция, но днес се изправят пред най-тежкото изпитание в съществуването си.

В момента Шефилд Уензди заема последното място в Чемпиъншип – второто по сила ниво на английския футбол. След изиграни 11 кръга, тимът е събрал едва 6 точки, което допълнително утежнява положението на клуба. Финансовите неуредици се задълбочиха, след като ръководството не успя да изплати навреме възнагражденията на футболистите, което доведе до официални обвинения от страна на Футболната лига.

Влизането в процедура по несъстоятелност автоматично ще коства на Шефилд Уензди отнемане на точки – наказание, което може да се окаже фатално за оцеляването на клуба в Чемпиъншип. Подобна съдба сполетя и Дарби Каунти, които преди време бяха санкционирани с 12 точки заради аналогични финансови проблеми.

Въпреки бурните събития, футболният живот не спира. В събота "совите" ще посрещнат на своя стадион тима на Оксфорд Юнайтед, в чиито редици блести българският национал Филип Кръстев. Срещата се очертава като истинско изпитание за духа и волята на Шефилд Уензди.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тире

    0 0 Отговор
    Да се обадят на цска-софия,да им обяснят нещата с припознаването и тирето

    17:23 24.10.2025

