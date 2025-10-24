Новини
Петър Стойчев е рожденик днес

Петър Стойчев е рожденик днес

24 Октомври, 2025

Плувецът е роден в Момчилград

Петър Стойчев е рожденик днес - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Най-успешният български плувец - Петър Стойчев е роден на 24 октомври през 1976 година в град Момчилград.

Той е носител на световната купа по плувен маратон за 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 година - 11 поредни години.

Световен шампион по плуване на 25 км в открити води през 2011 в Шанхай.

През 2007 г. поставя световен рекорд по най-бързо преплуване на протока

Ла Манш - за първи път

в историята под 7 часа - рекорд неподобрен до момента.

Плувецът е първият и единствен българин, поканен

и приет в Международната зала на плувната слава (САЩ) - елитарен клуб на най-бележитите спортисти.

Петър Стойчев е почетен гражданин на аржентинския град Виедма. Кметът Хорхе Ферейра издава декрет (постановление), в който подробно описва успехите му: “...За нашия град Виедма е огромна чест присъствието на този забележителен плувец, чиито успехи са безпрецедентни в историята на неговия спорт...”

Петър Стойчев е избран за най-добър плувец в света в най-мащабното гласуване на сайта на Световната асоциация по плуване в открити води за 2009 г."


    ПОВЕЧЕ СЕ ХВАЛИ ОТ КОЛКОТО ПЛУВА.

    17:53 24.10.2025

