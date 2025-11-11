Новини
Кирил Десподов празнува рожден ден днес

11 Ноември, 2025 10:14

Нападателят става на 29 години

Кирил Десподов празнува рожден ден днес - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес българският национал Кирил Десподов празнува своя 29-и рожден ден.

Нападателят е роден на 11 ноември 1996 г. в Кресна, а футболният му път започва в школата на Перун, преди да бъде привлечен в ДЮШ на Литекс.

В професионалния футбол дебютира на 12 май 2012-а, все още ненавършил 16 години, а за ловешкия тим изиграва общо 50 мача във всички турнири, в които бележи 6 гола. През лятото на 2016-а преминава в ЦСКА-София, където в рамките на два сезона и половина записва 80 двубоя с 25 точни попадения.

Към момента той е футболист на гръцкия ПАОК.

За националния отбор Десподов дебютира през март 2018, а първия си гол бележи шест месеца по-късно - във вратата на Кипър.


