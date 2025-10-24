Новини
Футболен феномен на 15 години впечатлява Манчестър Юнайтед – Джей Джей Гейбриъл вече тренира с първия тим

24 Октомври, 2025 19:05 575 1

  • джей джей гейбриъл-
  • вундеркинд-
  • манчестър юнайтед-
  • нападател-
  • рубен аморим

Рубен Аморим следи изкъсо развитието на футболиста

Футболен феномен на 15 години впечатлява Манчестър Юнайтед – Джей Джей Гейбриъл вече тренира с първия тим - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

15-годишният Джей Джей Гейбриъл, определян като истински вундеркинд, вече се готви рамо до рамо с големите звезди на Манчестър Юнайтед. Младият нападател, който наскоро духна свещичките на тортата си, бе лично поканен от мениджъра Рубен Аморим да се включи в тренировките на първия състав в базата на „червените дяволи“ в Карингтън, съобщават водещи английски медии.

Гейбриъл, чиято игра често предизвиква сравнения с магьосника Лионел Меси, се превърна в истинска сензация не само в Англия, но и на световната футболна сцена. Манчестър Юнайтед успя да надделее над сериозна конкуренция, за да задържи младата си звезда, а в момента клубът работи усилено по първия му професионален договор.

В четвъртък талантливият тийнейджър бе включен в двустранна игра 11 на 11 с мъжкия отбор, където демонстрира завидни умения и зрялост, въпреки крехката си възраст. Треньорският щаб остана повече от впечатлен от представянето му на терена, а феновете вече тръпнат в очакване на дебюта му.

Рубен Аморим следи изкъсо развитието на Гейбриъл, като редовно анализира изявите му в академията.

Клубът полага всички усилия да убеди младия нападател и неговото семейство, че „Олд Трафорд“ е най-подходящото място за неговото израстване. В тази връзка, Джей Джей и близките му бяха специални гости в директорската ложа по време на дербито с Арсенал по-рано през сезона.

Статистиката на Гейбриъл в младежките формации на Юнайтед е повече от впечатляваща – седем гола в шест срещи за отбора до 18 години, при положение че се изправя срещу по-големи и опитни съперници.

Въпреки нарастващите призиви за официален дебют на младия талант, правилата на Висшата лига не позволяват на Гейбриъл да играе за мъжкия тим през този сезон. Регламентът изисква всички футболисти да са навършили 15 години до август 2025 г., а тъй като Джей Джей е роден през октомври, ще трябва да почака още малко, преди да излезе на голямата сцена.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    0 0 Отговор
    А в България до 22 -23 години са млади надежди.

    19:43 24.10.2025

