Риека триумфира над Спарта Прага при доиграването в Лигата на конференциите

24 Октомври, 2025 18:09 451 0

Мачът започна в четвъртък вечер, но беше прекратен

Риека триумфира над Спарта Прага при доиграването в Лигата на конференциите - 1
Снимка: Instagram
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Отборът на Риека извоюва ценна победа с 1:0 срещу чешкия гранд Спарта Прага в двубой от втория кръг на основната фаза в Лигата на конференциите. Мачът, който започна на стадион "ХНК Риека" в четвъртък вечер, бе прекъснат два пъти заради поройния дъжд, който се изля над града и направи терена почти невъзможен за игра.

След като срещата бе спряна първо в 12-ата минута, а впоследствие и на полувремето, футболистите се завърнаха на терена чак на днес, за да довършат битката за трите точки.

Решаващият момент настъпи в 75-ата минута, когато Даниъл Аду Аджей се възползва от прецизно подаване на Анте Ореч и с хладнокръвие прати топката в мрежата на Спарта.

С този успех Риека се изкачи на 19-о място в групата, като вече разполага с 3 точки – колкото има и Спарта Прага, но чехите остават пред хърватите заради по-добрата си голова разлика.


