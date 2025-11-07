Скандал в Лигата на конференциите заради съблекалните на Райо Валекано

Голям скандал се разрази в мача от Лигата на конференциите между Райо Валекано и Лех (Познан). Представители на полския клуб споделиха в социалните мрежи впечатленията си от гостуващата съблекалня на стадион „Кампо де Валекас“, открит през 1976 г., пише sportal.bg.

Един от отговорниците по екипировката на поляците публикува материал в социалните мрежи, в който се възмути от обстановката.

„Първо се натъкнахме на стена от картонени кутии. Това е доста необичайно за футболна съблекалня, но мистерията бързо беше разгадана. Вътре имаше бутилки с минерална вода, която, разбира се, е от съществено значение за футболистите“, коментираха от Лех.

След това той показа голяма купчина кърпи, сгънати на една от пейките в съблекалнята, която нарече „реликва от миналото“.

„Тук диша автентичният футбол от старите времена. Можеш да го усетиш, видиш и чуеш. Правилата изискват всеки отбор да има комплект кърпи за гостуващия отбор, но никога не съм виждал нещо подобно на нито един стадион. Това е един вид фолклор. Тази съблекалня ми напомня за отминали щастливи времена. Малко е тъжно и малко страшно“, каза още служителят на Лех.

This is the away dressing room at @RayoVallecano



It's giving off strong council leisure centre changing room vibes.



Again shows just how much this Rayo team is achieving with so much against it off the pitch pic.twitter.com/Yx1InxGIyD — La Liga & Beyond (@laligaandbeyond) November 5, 2025

Видеото показва и стаята за треньори, която мениджърът сравнява с „парти от 80-те“, отбелязвайки, че в помещението липсва осветление.

„Чудехме се как да осветим това пространство по-добре, за да можем да ви го покажем. Търсехме ключа за осветлението. И мистерията беше разгадана: просто няма ключ за осветление. Няма начин да се включи осветлението. Единственият източник на светлина са тези горни светлинни прозорци. Малко светлина от коридора се процежда оттам“, бе коментарът.

Беше отбелязано също, че някои от закачалките са били счупени.

Това логично предизвика гневна реакция в лагера на испанците. Президентът на Райо изригна с гневен коментар, като подчерта, че подобни действия само нагнетяват обстановката.

„Това е отвратително, неописуемо. Роналдо и Меси се смениха тук и никой не се оплака. И нито един играч на Лех няма тяхното ниво на игра. Този стадион отговаря на всички изисквания на УЕФА. Не е луксозна съблекалня, но е напълно прилична. Да се смееш на другите е тъжно. Такива неща само ескалират ситуацията. Футболът е предназначен да обединява, а не да разделя“, коментираха от Преса пред испанския вестник „Марка“.