Димитър Митов със суха мрежа за Абърдийн срещу АЕК Ларнака в Лигата на конференциите

6 Ноември, 2025 21:47

Въпреки че головете липсваха, срещата предложи динамика

Димитър Митов със суха мрежа за Абърдийн срещу АЕК Ларнака в Лигата на конференциите - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският вратар Димитър Митов изигра ключова роля за равенството 0:0 на своя Абърдийн срещу домакините от АЕК Ларнака в третия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите.

Митов, който започна като титуляр под рамката на шотландския тим, демонстрира завидна форма и хладнокръвие. Българският национал се отличи с две решителни спасявания, а веднъж и гредата се притече на помощ, за да запази вратата си суха. Със своята стабилна игра той вдъхна увереност на съотборниците си и заслужено бе сред най-добрите на терена.

След този двубой Абърдийн заема 32-ро място във временното класиране с актив от 1 точка, докато кипърският АЕК Ларнака се изкачи до четвъртата позиция със 7 точки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фенка

    0 0 Отговор
    да си стои там, далеч от националния отбор !!!

    23:09 06.11.2025

