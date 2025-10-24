Новини
Спорт »
Тенис »
Без Стефанос Циципас на Мастърса в Париж

Без Стефанос Циципас на Мастърса в Париж

24 Октомври, 2025 22:17 446 0

  • стефанос циципас-
  • отказ-
  • турнир париж-
  • мастърс-
  • контузия-
  • нуно боржеш-
  • тенис-
  • световна ранглиста-
  • спортни новини

Двукратният финалист в турнирите от Големия шлем преживява труден сезон

Без Стефанос Циципас на Мастърса в Париж - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Гръцката тенис звезда Стефанос Циципас няма да вземе участие в престижния турнир от сериите "Мастърс" в Париж, който ще се проведе на твърди кортове в зала през следващата седмица. Организаторите на надпреварата във френската столица потвърдиха, че 27-годишният атлет се оттегля поради здравословни проблеми, като неговото място в основната схема ще бъде заето от португалския тенисист Нуно Боржеш.

След като през август отпадна драматично във втория кръг на US Open, губейки от германеца Даниел Алтмайер след пропуснат мачбол в решителния пети сет, Циципас така и не успя да се завърне на високо ниво. В средата на октомври той се появи на демонстративния турнир "Шестимата крале на Шлема" в Рияд, но отстъпи в два сета на Яник Синер от Италия.

Гъркът бе заявил участие и на турнира във Виена тази седмица, но в последния момент се отказа заради болки в гърба.

Двукратният финалист в турнирите от Големия шлем (Ролан Гарос 2021 и Australian Open 2023) преживява труден сезон. Освен финала и титлата в Дубай, успехите му през 2025-а година са оскъдни – само 22 победи от 40 изиграни срещи, което го изпрати на 25-о място в световната ранглиста.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ