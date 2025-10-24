Без Стефанос Циципас на Мастърса в Париж

Гръцката тенис звезда Стефанос Циципас няма да вземе участие в престижния турнир от сериите "Мастърс" в Париж, който ще се проведе на твърди кортове в зала през следващата седмица. Организаторите на надпреварата във френската столица потвърдиха, че 27-годишният атлет се оттегля поради здравословни проблеми, като неговото място в основната схема ще бъде заето от португалския тенисист Нуно Боржеш.

След като през август отпадна драматично във втория кръг на US Open, губейки от германеца Даниел Алтмайер след пропуснат мачбол в решителния пети сет, Циципас така и не успя да се завърне на високо ниво. В средата на октомври той се появи на демонстративния турнир "Шестимата крале на Шлема" в Рияд, но отстъпи в два сета на Яник Синер от Италия.

Гъркът бе заявил участие и на турнира във Виена тази седмица, но в последния момент се отказа заради болки в гърба.

Двукратният финалист в турнирите от Големия шлем (Ролан Гарос 2021 и Australian Open 2023) преживява труден сезон. Освен финала и титлата в Дубай, успехите му през 2025-а година са оскъдни – само 22 победи от 40 изиграни срещи, което го изпрати на 25-о място в световната ранглиста.