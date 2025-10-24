Резултати от Втора лига

Втора лига - 13 кръг:
Спартак Плевен - Янтра Габрово 1:2
1:0 - Петър Господинов 3-мин.
1:1 - Мартин Райнов 76-мин.
1:2 - Георги Димитров 89-мин.
ЦСКА II - Фратрия 1:0
1:0 - Симеон Чатов 48-мин.
Дунав Русе - Спортист Своге 4:0
1:0 - Кристиян Бойчев 5-мин.
2:0 - Билал Ел Баккали 14-мин. /Д/
3:0 - Кристиян Бойчев 32-мин.
4:0 - Кристиян Бойчев 66-мин.
25 октомври - събота, 16:00
Локомотив Горна Оряховица - Миньор Перник
Вихрен Сандански - Севлиево
Беласица Петрич - Марек Дупница
Черноморец Бургас - Хебър Пазарджик
26 октомври - неделя, 14:30
Пирин Благоевград - Етър Велико Търново
Лудогорец II - почива
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА