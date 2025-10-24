Новини
Резултати от Втора лига

24 Октомври, 2025 21:00 533 0

Изиграха се три срещи

Резултати от Втора лига - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Втора лига - 13 кръг:

Спартак Плевен - Янтра Габрово 1:2
1:0 - Петър Господинов 3-мин.
1:1 - Мартин Райнов 76-мин.
1:2 - Георги Димитров 89-мин.

ЦСКА II - Фратрия 1:0
1:0 - Симеон Чатов 48-мин.

Дунав Русе - Спортист Своге 4:0
1:0 - Кристиян Бойчев 5-мин.
2:0 - Билал Ел Баккали 14-мин. /Д/
3:0 - Кристиян Бойчев 32-мин.
4:0 - Кристиян Бойчев 66-мин.

25 октомври - събота, 16:00
Локомотив Горна Оряховица - Миньор Перник
Вихрен Сандански - Севлиево
Беласица Петрич - Марек Дупница
Черноморец Бургас - Хебър Пазарджик

26 октомври - неделя, 14:30
Пирин Благоевград - Етър Велико Търново

Лудогорец II - почива


