Лионел Меси отново блести за тима си Интер Маями, след като вкара два гола за победата с 3:1 срещу Нешвил. Срещата е плейофите в Мейджър Лийг Сокър, предава gong.bg.
Преди мача 38-годишният Меси получи „Златната обувка“ за голмайстор на редовния сезон, след като се разписа 29 пъти в 28 мача. След него с по 24 гола останаха Денис Буанга и Сам Съридж.
Меси откри резултата още в 19-ата минута след отлично центриране от Луис Суарес и красив удар с глава. След почивката именно аржентинецът започна атаката, завършена от Тадео Аленде за 2:0 в 62-рата минута.
В добавеното време Жорди Алба центрира отляво, вратарят на Нешвил Джо Уилис изпусна топката, а Меси беше на точното място, за да я прати в мрежата и да оформи класиката. В самия край Хани Мукхтар отбеляза почетното попадение за гостите от пряк свободен удар.
Така Интер Маями поведе с 1:0 в серията, а реваншът между двата отбора е насрочен за 2 ноември.
Меси пак блести, вкара два гола
25 Октомври, 2025 09:19 590 0
Интер Маями започна плейофите в МЛС с убедителна победа над Нешвил
Лионел Меси отново блести за тима си Интер Маями, след като вкара два гола за победата с 3:1 срещу Нешвил. Срещата е плейофите в Мейджър Лийг Сокър, предава gong.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА