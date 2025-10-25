Новини
Меси пак блести, вкара два гола

25 Октомври, 2025 09:19

Интер Маями започна плейофите в МЛС с убедителна победа над Нешвил

Лионел Меси отново блести за тима си Интер Маями, след като вкара два гола за победата с 3:1 срещу Нешвил. Срещата е плейофите в Мейджър Лийг Сокър, предава gong.bg.

Преди мача 38-годишният Меси получи „Златната обувка“ за голмайстор на редовния сезон, след като се разписа 29 пъти в 28 мача. След него с по 24 гола останаха Денис Буанга и Сам Съридж.

Меси откри резултата още в 19-ата минута след отлично центриране от Луис Суарес и красив удар с глава. След почивката именно аржентинецът започна атаката, завършена от Тадео Аленде за 2:0 в 62-рата минута.

В добавеното време Жорди Алба центрира отляво, вратарят на Нешвил Джо Уилис изпусна топката, а Меси беше на точното място, за да я прати в мрежата и да оформи класиката. В самия край Хани Мукхтар отбеляза почетното попадение за гостите от пряк свободен удар.

Така Интер Маями поведе с 1:0 в серията, а реваншът между двата отбора е насрочен за 2 ноември.


