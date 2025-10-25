Илия Груев влезе в игра, Лийдс с важна победа във Висшата лига

Лийдс се наложи над Уест Хем с 2:1 в първи мач от 9-ия кръг от Висшата лига. Брендън Арънсън откри още в 3-ата минута на стадион "Елън Роуд", а Джо Родън удвои в 15-ата след асистенция на Шон Лонгстаф, предава gong.bg.

Илия Груев влезе в игра за домакините в 72-ата минута, заменяйки Ао Танака. Това бе първи негов двубой от 20 септември, когато йоркшърци за последно записаха успех (3:1) над Уулвърхемптън. В следващите 4 срещи националът ни оставаше на резервната скамейка без да запише и минута на терена, а това се отрази и на резултатите на отбора - 3 загуби и едно реми.



Усилията на "чуковете" стигнаха само до почетно попадение, дело на Матеуш Фернандеш в 90-ата минута след центриране на Джаръд Боуен.