Заедно ли са Никола Цолов и Крисия? (СНИМКА)

Заедно ли са Никола Цолов и Крисия? (СНИМКА)

25 Октомври, 2025 11:34

Снимка от фитнеса подпали социалните мрежи

Заедно ли са Никола Цолов и Крисия? (СНИМКА) - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Младата певица Крисия Тодорова и звездата на българския моторен спорт Никола Цолов предизвикаха вълна от коментари в социалните мрежи, след като се появиха в общо стори от Испания, предава gong.bg. Кадърът е заснет в Алсира, близо до Валенсия, където Никола живее и тренира. На снимката се виждат отраженията на двамата във фитнес зала, очевидно по време на съвместна тренировка.

И двамата са свободни в личен план - Крисия не е обвързана, а Никола от известно време е разделен с испанката Валерия Суарес. Това допълнително подхрани слуховете, че именно в Испания може да е пламнала нова симпатия.

Засега нито певицата, нито пилотът са коментирали отношенията си, но общите им публикации определено не са останали незабелязани.


Испания
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пеню

    11 4 Отговор
    Принципно ми е все тая. Ни единия знам, ни другата, ай наздраве, че обяд стана, закъснях.

    11:37 25.10.2025

  • 2 Едва

    6 5 Отговор
    Ли! Крисия е доста сексуално непривлекателна, а това малко телце подсказва че е непригодна за големи размери и здраво сексене.

    11:40 25.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Никола вече е разбрал

    3 0 Отговор
    колко удобни са малолитражките и за дрифтчета и за паркиране...

    11:51 25.10.2025

  • 5 Да , бе

    2 0 Отговор
    Да не е луд ?!

    12:11 25.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 бай Онзи

    0 0 Отговор
    Уф, и туй ..уте станало за ...ане.

    12:57 25.10.2025

