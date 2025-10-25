Заедно ли са Никола Цолов и Крисия? (СНИМКА)

Младата певица Крисия Тодорова и звездата на българския моторен спорт Никола Цолов предизвикаха вълна от коментари в социалните мрежи, след като се появиха в общо стори от Испания, предава gong.bg. Кадърът е заснет в Алсира, близо до Валенсия, където Никола живее и тренира. На снимката се виждат отраженията на двамата във фитнес зала, очевидно по време на съвместна тренировка.
И двамата са свободни в личен план - Крисия не е обвързана, а Никола от известно време е разделен с испанката Валерия Суарес. Това допълнително подхрани слуховете, че именно в Испания може да е пламнала нова симпатия.
Засега нито певицата, нито пилотът са коментирали отношенията си, но общите им публикации определено не са останали незабелязани.
25 Октомври, 2025
Снимка от фитнеса подпали социалните мрежи
