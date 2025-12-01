Новини
Ларса Пипън прикова погледите с дръзка визия без бельо

1 Декември, 2025 23:43 972 1

Риалити звездата има за гадже 20 години по-младия от нея Джеф Коби

Бившата съпруга на баскетболната легенда Скоти Пипън – Ларса Пипън, отново разбуни духовете в социалните мрежи. Риалити звездата, която в последно време често попада в светлината на прожекторите, този път предизвика истински фурор с провокативна снимка, публикувана от нейния партньор Джеф Коби в Instagram.

На кадъра, който бързо обиколи интернет пространството, Ларса позира до 20 години по-младия си любим, облечена в елегантна рокля с дълбока цепка, която ясно разкрива, че тя е избрала да не носи бельо. Смелият ѝ избор на тоалет не остана незабелязан – последователите на Коби, които вече наброяват над 147 хиляди, буквално заляха публикацията с лайкове и коментари.

Двойката бе заснета по време на бляскаво светско събитие, където Ларса и Джеф не скриха близостта и доброто си настроение.

Феновете не спестиха възторжените си реакции, а мнозина отбелязаха колко добре изглежда Ларса до значително по-младия си партньор.



  • 1 Приликата с действителни лица е случайна

    2 1 Отговор
    Прилича на Андреа

    23:45 01.12.2025

