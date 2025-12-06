Никола Цолов спечели първи подиум в кариерата си във Формула 2, след като завърши трети в спринта в Абу Даби. Българинът изостана с 9.605 секунди от съотборника си в Кампос Рейсинг - Арвид Линдблад, който спечели състезанието, а втори се класира Джошуа Дюрксен от AIX Racing.
Цолов зае девето място в квалификацията за Гран при на Абу Даби в петък, а по правилата за обърната решетка това му отреди втора позиция за спринта. Българският пилот на Кампос Рейсинг обаче бе наказан с три места заради блокиране срещу Люк Браунинг от Hitech TGR и така той започна състезанието на къса дистанция пети.
Цолов направи страхотен старт и още с потеглянето изпревари Оливер Гоьте и Виктор Мартен, а пред него останаха Дюрксен и Лиднблад. До петата обиколка двамата трупаха по половин секунда срещу българина, като тримата бяха единствените пилоти с времена под минута и 41 секунди.
Състезанието бе забавено в осмата обиколка с виртуален автомобил на сигурността заради блокирал двигател на Джон Бенет от Van Amersfoort Racing, а това доближи преследвача Гьоте на половин секунда от Цолов. Българинът обаче се откъсна отново след зеления флаг и натрупа комфортен аванс, който съхрани до края на състезанието и спечели първия си подиум във Формула 2. Третото място му донесе шест точки за генералното класиране, удвоявайки актива му.
Състезанието за Гран при на Абу Даби е утре от 11:15 българско време и в него българският пилот на Кампос Рейсинг ще потегли от 12-а позиция.
Никола Цолов с първи подиум във Формула 2
6 Декември, 2025 16:15 1 187 10
Спечели трето място в спринта за Гран при на Абу Даби
Снимка: Факти.бг/Архив
