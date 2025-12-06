Новини
Никола Цолов с първи подиум във Формула 2

6 Декември, 2025 16:15 1 187 10

  • никола-
  • цолов-
  • формула 2-
  • абу даби

Спечели трето място в спринта за Гран при на Абу Даби

Никола Цолов с първи подиум във Формула 2 - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg



Никола Цолов спечели първи подиум в кариерата си във Формула 2, след като завърши трети в спринта в Абу Даби. Българинът изостана с 9.605 секунди от съотборника си в Кампос Рейсинг - Арвид Линдблад, който спечели състезанието, а втори се класира Джошуа Дюрксен от AIX Racing.
Цолов зае девето място в квалификацията за Гран при на Абу Даби в петък, а по правилата за обърната решетка това му отреди втора позиция за спринта. Българският пилот на Кампос Рейсинг обаче бе наказан с три места заради блокиране срещу Люк Браунинг от Hitech TGR и така той започна състезанието на къса дистанция пети.
Цолов направи страхотен старт и още с потеглянето изпревари Оливер Гоьте и Виктор Мартен, а пред него останаха Дюрксен и Лиднблад. До петата обиколка двамата трупаха по половин секунда срещу българина, като тримата бяха единствените пилоти с времена под минута и 41 секунди.
Състезанието бе забавено в осмата обиколка с виртуален автомобил на сигурността заради блокирал двигател на Джон Бенет от Van Amersfoort Racing, а това доближи преследвача Гьоте на половин секунда от Цолов. Българинът обаче се откъсна отново след зеления флаг и натрупа комфортен аванс, който съхрани до края на състезанието и спечели първия си подиум във Формула 2. Третото място му донесе шест точки за генералното класиране, удвоявайки актива му.
Състезанието за Гран при на Абу Даби е утре от 11:15 българско време и в него българският пилот на Кампос Рейсинг ще потегли от 12-а позиция.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 7 Отговор
    Респект за Колето с Тротинетката!🌈🛴🥳🤣🖕

    16:20 06.12.2025

  • 2 БРАВО НА МОМЧЕТО

    12 1 Отговор
    РОДЕН ШАМПИОН...

    16:21 06.12.2025

  • 3 БРАВО МОМЧЕ.

    12 1 Отговор
    Гордея се със тебе. БЪДИ ЗДРАВ И НАПРЕД ДО ФОРМУЛА ЕДНО.

    Коментиран от #4

    16:22 06.12.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "БРАВО МОМЧЕ.":

    Крисия кво е казала по въпроса?Ще го възпее ли с бодра песня?🦧👩🖕👩🦧

    16:27 06.12.2025

  • 5 Димчо

    9 0 Отговор
    БРАВО!

    16:34 06.12.2025

  • 6 Се ла ви

    8 0 Отговор
    Браво,момче!
    И Честит празник!

    16:43 06.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 БРАВО МОМЧЕ!

    5 0 Отговор
    ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН, НИКОЛА!
    Бъди ЗДРАВ, все така УПОРИТ и УСПЕШЕН!
    БЪЛГАРИЯ СЕ ГОРДЕЕ С ТЕБ, въпреки че едва ли е направила много за твоето израстване!
    УСПЕХ, момче!

    17:04 06.12.2025

  • 10 Браво, Никола!

    2 0 Отговор
    И честит празник! Разписа се на подиума.

    17:12 06.12.2025

