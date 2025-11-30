Никола Цолов завърши седми в дебюта си във Формула 2 в Катар

Никола Цолов завърши седми в дебюта си във Формула 2 за Гран при на Катар, предава БТА. Българският пилот на Кампос Рейсинг завършва предпоследния кръг на автомобилния шампионат с отлично представяне, след като в събота се размина с подиум за по-малко от обиколка.



Днес Цолов започна седми в Лусаил и поддържаше стабилно темпо в почти цялото състезание. Той загуби позиция за първи път в третата обиколка и се смъкна на седмо място, а в средата на надпреварата бе наказан с пет секунди заради нарушаване на правилника за безопасност. Така Цолов стигна до десетата позиция, но в заключителните обиколки направи три изпреварвания и завърши седми с 15.9 секунди зад победителя Виктор Мартен (Франция, ART Grand Prix).



Така Цолов спечели шест точки още в първото си състезание във Формула 2, където ще кара през цялата 2026. През миналата година той бе част от Формула 3, отново с Кампос Рейсинг.



Втори в днешното състезание стана Леонардо Форнароли (Италия, Invicta Racing), който стана шампион още в дебютния си сезон във втората по сила автомобилна надпревара. През 2024 той бе първенец и във Формула 3.

