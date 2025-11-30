Новини
Никола Цолов завърши седми в дебюта си във Формула 2 в Катар

30 Ноември, 2025 16:40 636 7

Победител стана Виктор Мартен

Никола Цолов завърши седми в дебюта си във Формула 2 в Катар - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Никола Цолов завърши седми в дебюта си във Формула 2 за Гран при на Катар, предава БТА. Българският пилот на Кампос Рейсинг завършва предпоследния кръг на автомобилния шампионат с отлично представяне, след като в събота се размина с подиум за по-малко от обиколка.

Днес Цолов започна седми в Лусаил и поддържаше стабилно темпо в почти цялото състезание. Той загуби позиция за първи път в третата обиколка и се смъкна на седмо място, а в средата на надпреварата бе наказан с пет секунди заради нарушаване на правилника за безопасност. Така Цолов стигна до десетата позиция, но в заключителните обиколки направи три изпреварвания и завърши седми с 15.9 секунди зад победителя Виктор Мартен (Франция, ART Grand Prix).

Така Цолов спечели шест точки още в първото си състезание във Формула 2, където ще кара през цялата 2026. През миналата година той бе част от Формула 3, отново с Кампос Рейсинг.

Втори в днешното състезание стана Леонардо Форнароли (Италия, Invicta Racing), който стана шампион още в дебютния си сезон във втората по сила автомобилна надпревара. През 2024 той бе първенец и във Формула 3.


Катар
  • 1 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    Май ще има радост идващите години

    16:48 30.11.2025

  • 2 Спецназ

    8 1 Отговор
    Ники ни е надеждата стотици хиляди българи ПАК да

    започнат да гледат Формула 1, че сега там е нищо за гледанье, Баце!

    ФАКТ!

    16:50 30.11.2025

  • 3 Григор

    4 0 Отговор
    Безспорно момчето ни е много талантливо,но ............има опасност родните медии да съсипят таланта му още преди да се е развил. ЗА БОГА НЕ ГО НАРИЧАЙТЕ "ЗВЕЗДА, СУПЕРМЕН, ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН" И ПРОЧИЕ СУПЕРЛАТИВИ. ТОВА ЩЕ ГО ГЛАВОЗАМАЕ, А ТОЙ ОЩЕ НИЩО НЕ Е ПОСТИГНАЛ И НИЩО НЕ Е ДОКАЗАЛ.
    АЗ ВЯРВАМ В НЕГО И МУ ПОЖЕЛАВАМ УСПЕХ! ЗА БОГА НИКОЛА БЪДИ ЗЕМЕН И НЕ СЕ ГЛАВОЗАМАЙВАЙ!

    17:00 30.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 родител

    3 0 Отговор
    Добре ,че са спортистите ни за да се гордеем с тях ,защото всичко друго в обрулената ни територия е пълен леш !!

    17:03 30.11.2025

  • 6 Манияк

    3 0 Отговор
    Никола даде сериозна заявка за 2026 -та : Топ-гъзарите да му мислят ,, наистина невероятен дебют Коле,Звяр си 👍👍👍👍👍👍

    17:13 30.11.2025

  • 7 Ъъъъ

    0 1 Отговор
    А, колко болида да стартирали?

    17:27 30.11.2025

