Може ли журналистка да „подчини“ Евролигата…

25 Октомври, 2025 18:47

  • дениз-
  • аксой-
  • баскетбол-
  • турция-
  • евролига-
  • журналистка

Дениз Аксой е едно от най-разпознаваемите лица в ефира

Може ли журналистка да „подчини“ Евролигата… - 1
Снимка: Официална страница на Дениз Аксой в Инстаграм
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Може ли журналистка да „подчини“ Евролигата… Може, ако е Дениз Аксой - едно от най-разпознаваемите лица в ефира. Красавицата често отразява мачовете на Фенербахче и Анадолу Ефес, предава gong.bg.

Дениз е много популярна в социалните мрежи, където има над 460 хиляди последователи в Instagram. Тя често качва свои секси снимки, както и моменти, свързани с нейната работа в Евролигата.

Дениз признава, че е фен на баскетбола. Въпреки че играта е много популярна в Турция, тя признава, че Сърбия е столицата на баскетбола в Европа. "Аз съм голям фен на сръбския баскетбол. И винаги казвам, дори когато съм в Италия и Испания, че Сърбия е столицата на баскетбола в Европа. Става въпрос и за всички страни от бивша Югославия – играчите им са главните герои на европейския баскетбол“, казва Аксой.



View this post on Instagram

A post shared by Deniz Aksoy (@denizzaksoy)



Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Може ли журналистка да „подчини“

    2 0 Отговор
    може всеки който е напращял
    с тез джуки и игрива катерица
    да пребори пакета

    18:58 25.10.2025

  • 2 Дедо

    2 0 Отговор
    Може да обере краставиците яко.

    19:01 25.10.2025

  • 3 Верно

    1 0 Отговор
    Е разпознаеаема ! Колко е такива съм ги бичил душманската, всичките са ми като една и съща ! Но една и същата е разпознаеаема !

    19:03 25.10.2025

  • 4 Може и как

    0 0 Отговор
    Бони Блу подчини 1000, а в Евролигата едва ли са и половината от тази бройка.

    19:04 25.10.2025

