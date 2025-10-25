Може ли журналистка да „подчини“ Евролигата… Може, ако е Дениз Аксой - едно от най-разпознаваемите лица в ефира. Красавицата често отразява мачовете на Фенербахче и Анадолу Ефес, предава gong.bg.



Дениз е много популярна в социалните мрежи, където има над 460 хиляди последователи в Instagram. Тя често качва свои секси снимки, както и моменти, свързани с нейната работа в Евролигата.

Дениз признава, че е фен на баскетбола. Въпреки че играта е много популярна в Турция, тя признава, че Сърбия е столицата на баскетбола в Европа. "Аз съм голям фен на сръбския баскетбол. И винаги казвам, дори когато съм в Италия и Испания, че Сърбия е столицата на баскетбола в Европа. Става въпрос и за всички страни от бивша Югославия – играчите им са главните герои на европейския баскетбол“, казва Аксой.

