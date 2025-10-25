Новини
Спорт »
Световен футбол »
Михаел Балак стана мениджър на голям талант на Байерн

Михаел Балак стана мениджър на голям талант на Байерн

25 Октомври, 2025 14:44 499 1

  • балак-
  • михаел-
  • карл-
  • байерн мюнхен-
  • агент

Ленарт Карл вече се разписа за баварците

Михаел Балак стана мениджър на голям талант на Байерн - 1
Снимка: Официална страница на Байерн Мюнхен в Х
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ленарт Карл, сочен за голям талант на Байерн Мюнхен, получава съвети от Михаел Балак. Бившият халф е агент на 17-годишният вундеркинд, предава gong.bg. Също така Балак съветва Карл за играта му и какво трябва да подобри, инфомира "Скай Германия".

Ленарт Карл е постоянна част от състава на Байерн от началото на сезона. Младокът вкара дебютния си гол за баварците през седмицата при победата с 4:0 над Брюж в Шампионска лига.

Михаел Балак е бивш футболист на баварците, Байер Леверкузен и Челси. Той беше дългогодишен капитан на националния отбор на Германия, като записа 98 мача за Бундестима.


Германия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    1 0 Отговор
    тъкмо в горната статия се говори за Балаци

    14:47 25.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ