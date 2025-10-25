Михаел Балак стана мениджър на голям талант на Байерн

Ленарт Карл, сочен за голям талант на Байерн Мюнхен, получава съвети от Михаел Балак. Бившият халф е агент на 17-годишният вундеркинд, предава gong.bg. Също така Балак съветва Карл за играта му и какво трябва да подобри, инфомира "Скай Германия".



Ленарт Карл е постоянна част от състава на Байерн от началото на сезона. Младокът вкара дебютния си гол за баварците през седмицата при победата с 4:0 над Брюж в Шампионска лига.

Михаел Балак е бивш футболист на баварците, Байер Леверкузен и Челси. Той беше дългогодишен капитан на националния отбор на Германия, като записа 98 мача за Бундестима.