Славия не забрави легендата Александър Шаламанов

От Славия отбелязаха годишнина от кончината на голямата клубна легенда - Александър Шаламанов - Шами. Той си отиде от този свят през 2021 година.
„Навършват се четири години без легендарният символ на нашия клуб - Александър Шаламанов-Шами! Думите са излишни, за да изкажем значението на Шами за нашия любим клуб, а и за българския футбол и спорт. Дълбок поклон пред светлата ти памет, няма да те забравим! ШАМИ ЗАВИНАГИ“, написаха от Славия.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Заради този
17:48 25.10.2025