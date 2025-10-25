Славия не забрави легендата Александър Шаламанов

Венци Стефанов се оплака от ВАР съдията: Сложиха ни рефер на Черно море, няколко пъти ни е клал

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов се оплака от съдията, който ще има думата на ВАР в предстоящия мач на "белите" срещу Черно море в efbet Лига. ...