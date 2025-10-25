Новини
Спорт »
Бг футбол »
Славия не забрави легендата Александър Шаламанов

25 Октомври, 2025 16:32 494 1

  • славия-
  • шаламанов-
  • кончина

Той си отиде от този свят през 2021 година

Славия не забрави легендата Александър Шаламанов - 1
Снимка: ПФК Славия
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

От Славия отбелязаха годишнина от кончината на голямата клубна легенда - Александър Шаламанов - Шами. Той си отиде от този свят през 2021 година.

„Навършват се четири години без легендарният символ на нашия клуб - Александър Шаламанов-Шами! Думите са излишни, за да изкажем значението на Шами за нашия любим клуб, а и за българския футбол и спорт. Дълбок поклон пред светлата ти памет, няма да те забравим! ШАМИ ЗАВИНАГИ“, написаха от Славия.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Заради този

    0 0 Отговор
    Футболист Симеонов като малък бях славист. Но после с Гунди Костов Витлачил станах левскар. ВЕЧНА ИМ ПАМЕТ НА ВСИЧКИ.

    17:48 25.10.2025

