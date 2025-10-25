Официално! Рафиня пропуска мача с Реал Мадрид

Рафиня пропуска мача с Реал Мадрид. Това потвърди помощник-треньорът на Барселона Маркус Зорг, предава БТА. Бразилецът не се е възстановил от контузия на мускула на крака. С травми в Барса са още Дани Олмо, Роберт Левандовски, Гави и вратарите Жоан Гарсия и Марк-Андре тер Стеген.



Каталунците ще могат да разчитат на ключовите си играчи Феран Торес, Жул Кунде, Андреас Кристенсен и Френки де Йонг, които участваха в съботната тренировка на отбора.



"Рафиня би липсвал на всеки отбор, но това е ситуацията. Той е контузен. Ще видим дали Феран (Торес) ще започне, ще решим. Жул Кунде също тренира тази сутрин и може да играе. Все още нямам представа за стартовия състав", каза Зорг на пресконференция.



Старши треньорът на Барса Ханзи Флик получи червен картон в двубоя срещу Жирона миналата седмица и няма да бъде на резервната скамейка на каталунците.



"Флик винаги ще ни липсва, защото е една от най-важните части от състава. Присъствието му ни дава увереност. Той винаги е позитивен, мотивиран и оказва положително влияние. Сега ще бъде чест да водя тима, очаква ни много труден мач. Дано покажем нашите силни страни. Реал Мадрид постигна голям напредък през миналата кампания", каза още Зорг пред медиите.



Барселона се радва на четири поредни победи над Реал в три турнира миналия сезон, отбелязвайки общо 16 гола.

