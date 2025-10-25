Новини
Тимо Вернер се разделя с Лайпциг през зимата

25 Октомври, 2025 18:20 452 0

Договорът му няма да бъде подновен

Тимо Вернер се разделя с Лайпциг през зимата - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Нападателят Тимо Вернер (вдясно) ще напусне РБ Лайпциг през зимата. Това пише журналистът Флориан Плетенберг. Договорът на 29-годишния футболист е до края на сезона, но няма да бъде подновен, предава gong.bg. Очакваше се Вернер да се раздели с "биковете" още през лятото, защото сериозен интерес към него имаше от САЩ, но той отказа да си тръгне.

От началото на сезона обаче нападателят има едва една игрова минута, поради което вече е взел решение да потърси друго развитие на кариерата си. Клубове от САЩ продължават да проявяват интерес към него.

През лятото Тимо Вернер се завърна в Лайпциг след наем в Тотнъм, където не се представи на ниво. Нападателят е играл още за Щутгарт и Челси.


Германия
