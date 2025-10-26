Наполи се завърна на върха след победа с 3:1 в дербито с Интер ВИДЕО

Наполи се завърна на върха в италианското първенство след победа с 3:1 в дербито с Интер (Милано), възползвайки се от доста спорна дузпа, но пък загуби заради контузия белгийската си звезда Кевин де Бройне.



Интер, който до днес имаше седем поредни победи във всички турнири, остава 4-и с 15 точки и на 3 от днешния си съперник.



В 32-ата минута след сигнал на помощник-съдията главният Маурицио Мариани посочи дузпа, след като му беше казано, че Хенрих Мхитарян е извадил от равновесие Джовани Ди Лоренцо. Мхитарян се контузи в ситуацията и излезе от игра, а Кевин де Бройне вкара. Но при изпълнението се хвана за задната част на бедрото и също трябваше да напусне терена.



9 минути след началото на второто полувреме Скот Мактоминей се отскубна от засадата и след пас на Леонардо Спинацола успя да вкара за 2:0.



Интер обаче се върна в играта, след като системата ВАР видя високо вдигната ръка и спиране на топката от Алесандро Буонджорно. Чалханоглу вкара за 1:2.



Наполи реши мача с трети гол на Андре Франк Замбо Ангиса за крайното 3:1.

