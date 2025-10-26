Попдивата Андреа Бившата, бивша половинка на Кубрат Пулев, пак успя да грабне мъжкото внимание в социалните мрежи. Андреа се пусна по блузка, а кадърът бързо предизвика вълна от коментари, предава gong.bg.

На фотоса певицата е по прозрачна черна блуза, която определено подчертава фигурата, но и разкрива повече от обичайното. Кадърът е придружен от кратко, но загадъчно послание, което допълнително разпали интереса сред последователите ѝ. Тя написа: „От върха …“

