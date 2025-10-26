Попдивата Андреа Бившата, бивша половинка на Кубрат Пулев, пак успя да грабне мъжкото внимание в социалните мрежи. Андреа се пусна по блузка, а кадърът бързо предизвика вълна от коментари, предава gong.bg.
На фотоса певицата е по прозрачна черна блуза, която определено подчертава фигурата, но и разкрива повече от обичайното. Кадърът е придружен от кратко, но загадъчно послание, което допълнително разпали интереса сред последователите ѝ. Тя написа: „От върха …“
1 А биденце
14:05 26.10.2025
2 Гретиния
14:10 26.10.2025
3 Андреа се пусна по блузка
чужди моми
няма край
все зяпат в чуждата нива редовно изоравана
и коментират
14:10 26.10.2025
4 Абе
14:21 26.10.2025
5 чушки
14:23 26.10.2025
6 Тоз
14:25 26.10.2025