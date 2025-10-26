Новини
Андреа се пусна по блузка

Андреа се пусна по блузка

26 Октомври, 2025 14:02

Певицата отправи и загадъчно послание

Андреа се пусна по блузка - 1
Снимка: Официална страница на Андреа в Инстаграм
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Попдивата Андреа Бившата, бивша половинка на Кубрат Пулев, пак успя да грабне мъжкото внимание в социалните мрежи. Андреа се пусна по блузка, а кадърът бързо предизвика вълна от коментари, предава gong.bg.

На фотоса певицата е по прозрачна черна блуза, която определено подчертава фигурата, но и разкрива повече от обичайното. Кадърът е придружен от кратко, но загадъчно послание, което допълнително разпали интереса сред последователите ѝ. Тя написа: „От върха …“




View this post on Instagram

A post shared by Andrea (@andreabulgaria)



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А биденце

    2 0 Отговор
    правила ли си е

    14:05 26.10.2025

  • 2 Гретиния

    1 0 Отговор
    Да се пуска както си иска ! Аз пускам само на Грета !

    14:10 26.10.2025

  • 3 Андреа се пусна по блузка

    1 0 Отговор
    брей тез мераклии нови писари за
    чужди моми
    няма край
    все зяпат в чуждата нива редовно изоравана
    и коментират

    14:10 26.10.2025

  • 4 Абе

    1 1 Отговор
    Мани, таа отдавна изплиска кофата.

    14:21 26.10.2025

  • 5 чушки

    0 1 Отговор
    Пуснала се е по зърна,а не по бузки.

    14:23 26.10.2025

  • 6 Тоз

    0 0 Отговор
    Правил съм ю алкъта кат обръч на буре!

    14:25 26.10.2025

