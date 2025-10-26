Новини
Пет плувни световни рекорда в малък басейн паднаха на СК в Канада

26 Октомври, 2025 12:40 305 0

Лани Палистър вече е №1 на 800 метра свободен стил

Пет плувни световни рекорда в малък басейн паднаха на СК в Канада - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Пет плувни световни рекорда в малък басейн паднаха по време на състезанията за Световната купа в Канада, предава БТА. Австралийката Лани Палистър (на снимката) постави световен рекорд на 800 метра свободен стил, след като завърши дистанцията за 7:54.00 минути. Предишната световна рекордьорка беше най-успешната плувкиня в историята, американката Кейти Ледеки. На Световната купа през 2022 година в САЩ тя постигна време от 7:57,42 минути.

23-годишната Палистър спечели олимпийската титла с щафетата 4 по 200 метра свободен стил в Париж 2024. Тя е и седемкратна световна шампионка, носителка на пет златни медала на Световното първенство в 25-метров басейн.

Нидерландецът Каспар Корбо постави ново върхово постижение на 200 метра бруст на същото състезание. Той завърши за 1:59,52 минути. Предишният рекорд принадлежеше на руснака Кирил Пригода (2:00,16 минути) от Световното първенство през 2018 година в Китай.

Американката Кейт Дъглас, австралийката Кайли МакКиоун и унгарецът Хуберт Кош също поставиха рекорди на турнира. Дъглас постигна време от 49.93 секунди на 100 метра свободен стил, надминавайки собствения си рекорд (50.19), поставен на 19 октомври. Кош счупи световния рекорд на 100 метра гръб - 48.16 секунди, а четирикратната олимпийска шампионка МакКиоун на 200 метра гръб - 1:57.33 минута.


