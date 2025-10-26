Боримиров: Левски може да стане шампион

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров е на мнение, че "сините" може да станат шампиони, ако зависи изцяло от тях. Той говори пред БНТ за новия договор на Хулио Веласкес, както и скандала със Светослав Вуцов в националния отбор.

„Разбира се, среща с Добруджа бе пореден успех за нас. Искаме във всеки мач, в който играем, да показваме класа, ниво и да израстваме, тъй като искаме да радваме и нашите фенове, които ни подкрепят, независимо дали сме гости, или домакини. Винаги се чувстваме като домакини“, бяха неговите думи в предаването "Арена спорт" относно победата срещу Добруджа в родния елит.

Боримиров смята, че Лавски има шансове да стане шампион. „Ако зависи изцяло от нас, мисля, че шансовете ни са големи. Виждаме, че в последните два мача има нормално съдийство и се надявам това да продължи през целия сезон. Мисля, че има доста срещи до края на сезона. В този ред на мисли, ние ще имаме трудни и тежки двубои, но ако искаме да си запазим позицията, която към момента заемаме, ще трябва да побеждаваме всеки един от тях. Ние искаме първо да побеждаваме във всеки един мач, говорили сме си го. Позицията, в която се намираме, ни задължава да се борим за първото място. Имаме футболистите, прекрасен треньор и още по-прекрасна публика, която е зад нас.“

Относно работата на Хулио Веласкес, който удължи своя договор със „сините“ за още две години, Боримиров смята, че под негово ръководство тимът се развива.



„Ние сме изключително доволни от неговата работа. Още когато дойде на 6 януари тази година, той с работата си, порядките, дисциплината, изисквания, които вкара в отбора, виждаме какво израстване претърпя нашия тим. Върхът на сладоледа можем да кажем, че бяха впечатлен от мача ни във Варна, когато нашата публика започна да скандира неговото име. През този период от 10 месеца успя да промени мнението на доста критици, радващото за нас е начинът, по който играе Левски, се харесва не само на нашите привърженици, а и на други хора“, добави шефът на „сините“.



Относно ситуацията, свързана със Светослав Вуцов, който се оттегли временно от националния отбор, Боримиров смята, че сега „топката“ е в БФС.



„За проблемите на Светислав Вуцов в националните отбори разбрахме от позицията на Божидар Митрев (б.а. – треньор на вратарите в Левски). Искам да кажа, че клубът изцяло застава и зад двамата, тъй като ние успяхме да съберем информация за случилото. Срещата, която направихме в БФС, беше по-скоро информационна и с цел да разменим гледните точки на двете страни. Топката е изцяло в Българския футболен съюз и се надявам те да вземат важното и правилно решение. Мисля, че БФС трябва да си проведе своето разследване на базата на информацията, която е получил. На Вуцов тази ситуация не му влияе, видяхме го концентриран и след тази среща на мача с Черно море, и срещу Добруджа, когато показа своите качества. Не мога да кажа какво е правилното решение от страна на БФС, защото не съм запознат с информацията, която протича между Георги Иванов и треньорите. Решението за евентуално завръщане в националния отбор на Вуцов ще бъде взето, след като се разбере какво са взели от БФС“, добави той.