Компани доволен - 13 поредни победи на Байерн

Треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани е доволен, след като тимът записа 13-та поредна победа през сезона, предава БТА.
„Не можем да спрем, трябва да продължим. В сряда имаме мач за Купата и това ще бъде съвсем различна история. Срещу Борусия Мьонхенгладбах отново запазихме мрежата си чиста. Отборът е в добра серия, но най-важното сега е да не сме самонадеяни. Трябва да запазим спокойствие, да работим здраво и да се представим добре в следващия мач“, каза Венсан Компани.
