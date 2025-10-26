Новини
Компани доволен - 13 поредни победи на Байерн

26 Октомври, 2025 16:47 445 1

Не можем да спрем, а трябва да продължим, казва треньорът

Снимка: Факти.бг/Архив
Треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани е доволен, след като тимът записа 13-та поредна победа през сезона, предава БТА.

„Не можем да спрем, трябва да продължим. В сряда имаме мач за Купата и това ще бъде съвсем различна история. Срещу Борусия Мьонхенгладбах отново запазихме мрежата си чиста. Отборът е в добра серия, но най-важното сега е да не сме самонадеяни. Трябва да запазим спокойствие, да работим здраво и да се представим добре в следващия мач“, каза Венсан Компани.


Германия
  • 1 Смешници

    0 0 Отговор
    Германският Лудогорец

    16:52 26.10.2025

