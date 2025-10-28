Григор Димитров: Оценявам това, че отново съм на корта

Григор Димитров се завърна на корка след тримесечна пауза, наложена от хирургическа интервенция на гръдния мускул. Със страхотен ентусиазъм и впечатляваща форма, Димитров отстрани Джовани Мпечи Перикар в първия кръг на престижния турнир "Мастърс" в Париж.

След успешното си завръщане в игра, българинът изрази своето вълнение и благодарност за подкрепата, която получава.

"Това никога не ми се бе случвало. Опитвам да разбера цялото нещо. Не е никак лесно. Знаех, че да се върна ще е доста трудна задача. Много исках да се върна, да се тествам, дори да бях загубил днес. Исках да видя какво е, да дам всичко от себе си.



Въобще не знаех какво да очаквам. Трябва да гледам единствено себе си, да разчитам играта си. В тайбрека всичко можеше да се случи. Всичко това идва от опита, но нямах много очаквания. Това пространство се е променило. Към края на годината усещаш тази енергия. Знаеш, че хората обичат тениса. Много честна публика. Оценявам всичко това. Това ми дава една благодарност, че отново съм на корта", каза Димитров след мача.