Лудогорец на прага на треньорска рокада: Познато лице отново на хоризонта

Лудогорец е напът да се раздели с настоящия си старши треньор Руи Мота, като решението може да бъде обявено всеки момент, съобщават източници от "Тема Спорт".

Португалският специалист изглежда е изчерпал доверието на клубното ръководство след поредица от разочароващи резултати. Последните поражения – драматичната загуба с 2:3 от швейцарския Йънг Бойс и головият трилър срещу ЦСКА 1948, завършил 4:5, окончателно са наклонили везните срещу Мота. Търпението на шефовете на "Хювефарма Арена" е на изчерпване, а феновете вече шушукат за предстояща промяна.

Въпреки желанието за свежа кръв и нова енергия, ръководството на Лудогорец се сблъсква с трудности при намирането на подходящ чуждестранен треньор. Именно тази дилема е задържала Мота на поста му по-дълго от очакваното. Въпреки това, всички знаци сочат към добре познато име – Георги Дерменджиев. Опитният специалист, който вече три пъти е водил "зелените" към успехи, се очертава като основен фаворит за треньорския стол.

Любопитен детайл е, че 70-годишният Дерменджиев бе забелязан в клубните офиси още миналия месец, непосредствено преди нулевото равенство с Левски. Това само засилва слуховете, че завръщането му е въпрос на време.

Очаква се в близките часове Лудогорец официално да обяви раздялата с Руи Мота.