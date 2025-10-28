Новини
Добруджа с впечатляваща победа във Видин: Седем гола и билет за осминафиналите на Купата на България

28 Октомври, 2025 15:41 321 0

Феновете вече очакват с нетърпение следващия съперник

Добруджа с впечатляваща победа във Видин: Седем гола и билет за осминафиналите на Купата на България - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Добруджа Добрич изригна с истински голов спектакъл край бреговете на Дунав, разгромявайки Бдин Видин с категоричното 7:2 и си осигури място сред най-добрите 16 в турнира за Купата на България.

След дълга суша без успехи – цели 81 дни без победа в официален двубой – момчетата на треньора Атанас Атанасов най-сетне намериха верния ритъм и зарадваха своите фенове с феерия от попадения. Последният им триумф датираше от 8 август, когато надделяха над ЦСКА 1948 с 2:1 в мач от Първа лига.

Още в началните минути на срещата гостите от Добрич дадоха ясен сигнал, че са дошли за победа. Джонатан Уртадо откри резултата още в 5-ата минута, а само седем по-късно Айкут Рамадан удвои аванса на Добруджа.

След почивката Рамадан и Милчо Ангелов се разписаха по два пъти, а Лукас Кардозо също добави името си сред голмайсторите.

Домакините от Бдин Видин не останаха без отговор – Захариев и Жоао Стоко реализираха почетни попадения, но това не бе достатъчно да спрат устрема на гостите.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
