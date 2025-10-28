Пауло Дибала готов на компромис за нов договор с Рома – намалява заплатата си, за да остане в клуба

Нападателят на Рома - Пауло Дибала е изразил готовност да намали възнаграждението си, за да продължи да носи екипа на „вълците“. Италианските спортни издания разкриват, че аржентинският магьосник е решен да остане част от амбициозния проект на столичния гранд, въпреки че настоящият му договор изтича скоро.

Спортният директор на Рома, Фредерик Масара, е изправен пред истинско предизвикателство – през януари предстоят ключови преговори за удължаване на контрактите на няколко основни футболисти, сред които са Зеки Челик, Лоренцо Пелегрини, Стефан Ел Шаарауи и, разбира се, Пауло Дибала. Докато бъдещето на първите трима все още е неясно, клубът е поставил на първо място именно оставането на Дибала. Въпреки че аржентинецът често се сблъсква с травми, той е категоричен, че иска да докаже своята значимост и да се утвърди като водеща фигура в състава на Джан Пиеро Гасперини.

В момента Дибала получава около 8 милиона евро на сезон, но е склонен да направи финансов компромис, за да продължи да радва феновете на „Олимпико“. Очаква се преговорите между двете страни да стартират в най-скоро време, като според авторитетното издание „Кориере дело Спорт“ разговорите ще започнат още в следващите седмици.