Григор Димитров срещу Даниил Медведев във втори кръг на Мастърс 1000 в Париж

Българският тенис ас Григор Димитров ще премери сили с бившия номер 1 в света Даниил Медведев във втория кръг на престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" в Париж.

Руският тенисист стартира участието си в надпреварата с категорична победа над испанеца Жауме Мунар, като се наложи с 6:1, 6:3 за едва 70 минути игра.

В първия сет поставеният под номер 11 в схемата руснак проби още в откриващия гейм и не изпусна инициативата до края, затваряйки частта само за 29 минути. Във втората част Мунар оказа по-сериозна съпротива и на няколко пъти затрудни Медведев при негов сервис. Въпреки това испанецът не успя да стигне до точка за пробив, а Медведев, показвайки хладнокръвие, реализира решаващ брейк в шестия гейм. След това руснакът безапелационно приключи мача, осигурявайки си място във втория кръг.

Историята между Димитров и Медведев е богата – двамата са се срещали 11 пъти, като руснакът води с 8:3 победи. Последният им двубой бе на "Уимбълдън" през 2024 година, когато българинът бе принуден да се оттегли поради травма още в първия сет.